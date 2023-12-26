Россиянин стал лучшим бойцом 2023 года

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. Об этом сообщает официальный сайт телеканала.

«Хотя Махачев стал чемпионом UFC в 2022 году, в 2023-м он сделал кое-что получше — заявил о себе как о бойце ​​номер один в мире. Наследник Хабиба Нурмагомедова в легком весе провел самый успешный год в своей карьере. К концу 2023 года Махачев становится королем вне весовых категорий и заслуженным бойцом года», — отмечает ESPN.

12 февраля 2023 года Ислам Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284 в Перте. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

На данный момент Махачев возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

Ранее был назван боец, который одолеет Ислама Махачева.