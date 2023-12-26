Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист РПЛ стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов

Игрок «Наполи» Кварацхелия стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов

close
100%
Alessandro Garofalo/Global Look Press

Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером в Лиге чемпионов по итогам группового этапа. Об этом сообщается в официальном аккаунте турнира в соцсети Х.

22-летний Кварацхелия за шесть матчей группового этапа совершил 46 удачных попыток обводки. Вторым стал Килиан Мбаппе (44) из французского «Пари Сен-Жермен», третьим — Рафаэл Леау (36) из «Милана».

«Наполи» пробился в плей-офф главного клубного турнира Европы. На стадии 1/8 итальянцы сыграют с испанской «Барселоной».

В России Кварацхелия выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин», его дважды признавали лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) — в сезонах 2019/20 и 2020/21.

В текущем сезоне грузин провел за «Наполи» 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

После 17 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет на своем поле с «Монцой».

Ранее Сафонов и Месси вошли в сборную самых дорогих капитанов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами