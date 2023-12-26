Бывший футболист РПЛ стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов

Грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером в Лиге чемпионов по итогам группового этапа. Об этом сообщается в официальном аккаунте турнира в соцсети Х.

22-летний Кварацхелия за шесть матчей группового этапа совершил 46 удачных попыток обводки. Вторым стал Килиан Мбаппе (44) из французского «Пари Сен-Жермен», третьим — Рафаэл Леау (36) из «Милана».

«Наполи» пробился в плей-офф главного клубного турнира Европы. На стадии 1/8 итальянцы сыграют с испанской «Барселоной».

В России Кварацхелия выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин», его дважды признавали лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) — в сезонах 2019/20 и 2020/21.

В текущем сезоне грузин провел за «Наполи» 23 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

После 17 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет на своем поле с «Монцой».

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