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Американский хоккеист клуба КХЛ назвал то, от чего получает удовольствие в России

Игрок СКА Гальченюк: в России получаю удовольствие, когда на трибунах аншлаг

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Американский нападающий СКА Алекс Гальченюк заявил, что в России много шикарных городов и отличные болельщики. Его слова передает Legalbet.

«Некоторые площадки больше, чем в НХЛ. К ним надо еще чуть адаптироваться, а так ко всему привык уже. Города еще, конечно, отличаются от американских. Меня поразила наша поездка на Дальний Восток. Вот это для меня было что-то новое. Огромная страна, много часовых поясов. Прилетели туда и жили по питерскому времени. В России много шикарных городов с отличными болельщиками, получаю удовольствие, когда на трибунах аншлаг», — сказал Гальченюк.

Гальченюк перешел в СКА в августе 2023 года. До этого нападающий играл за «Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард провел 42 матча, отметившись 13 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. СКА идет на четвертом месте в Западной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее игрок минского «Динамо» заявил, что хотел бы видеть в КХЛ еще одну белорусскую команду.

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