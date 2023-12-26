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Назван тренер, которому может грозить отставка из клуба РПЛ

Мор считает, что Игнашевич является кандидатом на увольнение из «Балтики»

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможных тренерских отставках в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Первый, кто мне приходит в голову, к сожалению, это Сергей Игнашевич. Думаю, что ему тяжелее всего.

Во‑первых, «Балтика» идет на последнем месте в турнирной таблице. Во‑вторых, в клубе поменялось руководство. Когда меняется руководство, то первое, что приходит в голову, что каждому хочется тренера, которому он доверяет. И Здесь Сергею Игнашевичу будет очень тяжело. Также сложно будет Мирославу Ромащенко из «Ахмата», — сказал Мор.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с 2021 года. Под его руководством клуб занял второе место в Первой лиге и вышел в РПЛ. После 18 туров «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Титов обвинил игрока «Спартака» в конфликте с Абаскалем.

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