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Популярный блогер посоветовала закаливать ребенка с первых недель его жизни

Блогер Лещинская: закаливать малыша можно с первых недель его жизни

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Пресс-служба движения «Здоровое отечество»

Руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» и блогер-миллионник Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как правильно заниматься закаливанием детей.

«Не стоит забывать, что каждый ребенок индивидуален, и методы закаливания должны быть адаптированы под его потребности. Начинать закаливать ребенка можно в любом возрасте, как только малыш будет к этому готов. Чем раньше вы начнете закаливание своего малыша, тем лучше. Главное, чтобы на момент начала закаливающих процедур ребенок был полностью здоров.

Можно начинать с первых недель жизни малыша, делая воздушные ванны во время пеленания, гимнастики или перед купанием.

Для этого ребенка оставляют на воздухе раздетым на несколько минут при температуре 22 градуса. К возрасту двух месяцев температуру можно понизить до 20 градусов, а к возрасту 4-6 месяцев — до 18 градусов.

Детям дошкольного возраста хороший закаливающий эффект можно получить от принятия контрастного душа, плавания в бассейне или мытья ног в прохладной воде. Главное — это сохранять регулярность закаливания и ее постепенность: стремитесь к поэтапному переходу от более слабых форм закаливания к более сильным», — сказала Лещинская.

Ранее популярный блогер заявила, что закаленные дети в 3,5 раза реже болеют ОРВИ.

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