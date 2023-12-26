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Популярный блогер раскрыла три причины, почему нужно закаливать детей

Блогер Лещинская: закаленные дети в 3,5 раза реже болеют ОРВИ

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Пресс-служба движения «Здоровое отечество»

Руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» и блогер-миллионник Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему родителям необходимо уделять серьезное внимание закаливанию детей.

«На мой взгляд, заниматься закаливанием детей однозначно нужно! Как свидетельствует медицинская статистика, закаленные дети имеют более крепкий иммунитет и примерно в 3,5 раза меньше болеют ОРВИ, чем их незакаленные сверстники.

Во-первых, закаливание помогает укрепить иммунную систему ребенка, делая организм менее подверженным инфекциям и болезням.

Во-вторых, оно повышает выносливость ребенка — способствует улучшению физической выносливости, что делает его менее уязвимым к физическим нагрузкам и стрессу.

В-третьих, закаливание позволяет адаптировать ребенка к различным условиям — например, переменчивым погодным условиям, что повышает его устойчивость к различным температурам», — сказала Лещинская.

Ранее популярный блогер рассказала, как без стресса внедрить спорт в жизнь ребенка.

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