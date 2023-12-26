Яшин попал в число самых влиятельных футболистов мира всех времен

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых влиятельных футболистов за всю историю футбола. В список из 50 человек попал бывший вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин.

Помимо него в рейтинг самых влиятельных футболистов вошли Франц Беккенбауэр, Дэвид Бекхэм, Зинедин Зидан, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Криштиану Роналду, Роналдиньо, Пеле, Тьерри Анри, Андрес Иньеста, Диего Марадона, Лионель Месси и другие.

«Черный паук», как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1956 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом Игр в Мельбурне. В 1960 году национальная команда вместе с Яшиным стала чемпионом Европы, а четырьмя годами позднее взяла серебро.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

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