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Экс-владелец «Челси» Абрамович оставил турецкому официанту чаевые в два раза больше счета

Абрамович в турецком ресторане оставил чаевые в размере около 6 тысяч долларов

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Global Look Press

Российский бизнесмен, бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович в одном из элитных ресторанов Турции оставил официанту заведения впечатляющие чаевые. Об этом сообщает SonDakika.

Как утверждает источник, при счете в 85 000 турецких лир ($2,9 тыс.) Абрамович оставил официанту чаевые в размере 175 000 лир ($5,9 тыс.) Отмечается, что Абрамович посетил заведение вместе со своими друзьями и был обслужен «по-королевски». Блюда для бизнесмена и его компании были приготовлены лично шеф-поваром.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона.

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