Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Голкипер «Зенита» опубликовал пост после взрыва в своем доме

Голкипер «Зенита» Адамов выложил фото с сыном после взрыва в его доме

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Александр Вильф/РИА Новости/Телеграм канал «Baza»

Голкипер петербургского «Зенита» Денис Адамов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил первую Stories после инцидента со взрывом в доме, где находится квартира футболиста.

Футболист опубликовал фотографию, на которой позирует вместе со своим сыном в ванной.

«Откисаем с Мишаней после дерьмового дня», — подписал снимок Адамов.

Журналист Иван Карпов сообщил, что в момент взрыва, который произошел вечером 24 декабря в Сочи, Адамов с женой и семимесячным сыном находились дома. В результате происшествия в квартире футболиста выбило дверь и окна. Недвижимость Адамова не была застрахована, он только недавно въехал в квартиру. Также из-за взрыва серьезные повреждения получила его арендованная машина. «Сочи» оперативно помог своему бывшему футболисту с временным жильем.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

25-летний Адамов провел за «Зенит» в текущем сезоне шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил два мяча. «Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара».

Ранее появилось видео с футболистом «Зенита» после взрыва в его доме.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами