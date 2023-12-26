Голкипер «Зенита» опубликовал пост после взрыва в своем доме

Голкипер петербургского «Зенита» Денис Адамов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложил первую Stories после инцидента со взрывом в доме, где находится квартира футболиста.

Футболист опубликовал фотографию, на которой позирует вместе со своим сыном в ванной.

«Откисаем с Мишаней после дерьмового дня», — подписал снимок Адамов.

Журналист Иван Карпов сообщил, что в момент взрыва, который произошел вечером 24 декабря в Сочи, Адамов с женой и семимесячным сыном находились дома. В результате происшествия в квартире футболиста выбило дверь и окна. Недвижимость Адамова не была застрахована, он только недавно въехал в квартиру. Также из-за взрыва серьезные повреждения получила его арендованная машина. «Сочи» оперативно помог своему бывшему футболисту с временным жильем.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

25-летний Адамов провел за «Зенит» в текущем сезоне шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил два мяча. «Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара».

Ранее появилось видео с футболистом «Зенита» после взрыва в его доме.