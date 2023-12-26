В песне Дзюбы про «Зенит» не увидели ничего ужасного

Первый тренер нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы Александр Шупляков признался, что не увидел чего-то страшного в том факте, что форвард в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ничего страшного здесь не вижу. Артем спел песню про «Зенит», никого не оскорблял. Да, сейчас игрок в «Локомотиве», но ничего ужасного в том, что он спел песню про другую команду, я не вижу», — сказал Шупляков.

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Он также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Нападающий вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в «Локомотиве» опубликовали видео с Дзюбой после его выходки.