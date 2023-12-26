Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рудковская заявила, что ей жалко Кондратюка

Продюсер Рудковская заявила, что ей жалко Кондратюка из-за чемпионата России

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская выразила сожаление о результатах российских фигуристов-одиночников Марка Кондратюка и Александра Самарина на прошедшем чемпионате России — 2024. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне жалко Андрея Мозалева, мне жалко Марка, жалко Сашку Самарина. Мне жалко, потому что это классные ребята. Но в короткой программе как будто это был не Марк. В произвольной он еще как-то собрался. Пятнадцатое место — тоже не уровень Самарина. Вот это драма, на мой взгляд. Хочется, чтобы ребята в финале Гран-при выступили на своем уровне», — заявила Рудковская.

Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призер национального первенства (2021). На прошедшем в Челябинске чемпионате России он стал десятым, набрав в сумме 249,08 балла. Андрей Мозалев стал 11-м, в его активе 248,18 балла.

Самарин, который в своей карьере дважды становился серебряным призером национального первенства и выигрывал серебряную медаль чемпионата Европы, в этом сезоне российском турнире стал 15-м, набрав 223,55 балла.

Турнир выиграл Евгений Семененко, который за два проката набрал 294,75 балла.

Ранее Алена Косторная чуть не порезала лицо мужу.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами