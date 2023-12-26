Рудковская заявила, что ей жалко Кондратюка

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская выразила сожаление о результатах российских фигуристов-одиночников Марка Кондратюка и Александра Самарина на прошедшем чемпионате России — 2024. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне жалко Андрея Мозалева, мне жалко Марка, жалко Сашку Самарина. Мне жалко, потому что это классные ребята. Но в короткой программе как будто это был не Марк. В произвольной он еще как-то собрался. Пятнадцатое место — тоже не уровень Самарина. Вот это драма, на мой взгляд. Хочется, чтобы ребята в финале Гран-при выступили на своем уровне», — заявила Рудковская.

Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призер национального первенства (2021). На прошедшем в Челябинске чемпионате России он стал десятым, набрав в сумме 249,08 балла. Андрей Мозалев стал 11-м, в его активе 248,18 балла.

Самарин, который в своей карьере дважды становился серебряным призером национального первенства и выигрывал серебряную медаль чемпионата Европы, в этом сезоне российском турнире стал 15-м, набрав 223,55 балла.

Турнир выиграл Евгений Семененко, который за два проката набрал 294,75 балла.

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