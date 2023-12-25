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Киселева рассказала, как во время выступления на ОИ у синхронисток выключилась музыка

Киселева об отключении музыки на ОИ: к такой ситуации, конечно, не готовились

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РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева в интервью проекту «Дисциплина» вспомнила, как во время выступления на Играх в Афинах отключалась музыка.

«Мы, конечно, к этой ситуации не готовились, мы ее не репетировали, мы даже ее не проговаривали, что такое теоретически может быть. Мы просто все знали одно, мы знаем, что что бы ни произошло ты не останавливаешься, пока тебя не остановит арбитр, свистком или движением рук или каким-то еще способом», — сказала Киселева.

Киселева также вспомнила о повторном случае отключения музыки во время выступления дуэта российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной на Олимпиаде в Токио. Тогда россиянки также завоевали золото Игр.

Киселева дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр в группе и один раз — в дуэте. Трижды она выигрывала золото чемпионатов мира и девять раз — чемпионатов Европы.

С 2019 года Киселева занимает пост депутата Московской городской думы.

Ранее сменившую гражданство российскую фигуристку признали спортсменкой года в новой стране.

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