Гимнастка Мельникова назвала свою главную мечту

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» заявила, что в 2024 году мечтает выступить на Играх в Париже.



«Моя самая глобальная мечта на 2024 год — это поездка на Олимпийские игры в Париж. Решение о том, поедем мы туда или нет, зависит не от спортсменов, но я надеюсь выступить там и побороться за высокие места», — заявила спортсменка.

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряных и три бронзовых награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

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