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Появилось видео с футболистом «Зенита» после взрыва в его доме

Игрок «Зенита» Адамов после взрыва в доме выбежал с ребенком на руках

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале опубликовал видео взрыва в доме голкипера «Зенита» Дениса Адамова.

Сообщается, что в момент взрыва Адамов с женой и 7-месячным сыном находились дома. В результате происшествия в квартире футболиста выбило дверь и окна. На эксклюзивном видео от журналиста заметно, как вратарь после взрыва выбегает из подъезда с ребенком на руках. Как утверждает Карпов, недвижимость Адамова не была застрахована, он только недавно въехал в квартиру. Также из-за взрыва серьезные повреждения получила его арендованная машина. «Сочи» оперативно помог своему бывшему футболисту с временным жильем.

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

25-летний Адамов провел за «Зенит» в текущем сезоне шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил два мяча. «Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара».

Ранее в «Локомотиве» опубликовали видео с Дзюбой после его выходки.

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