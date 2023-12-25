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Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед выходом на поле

Футболистка «Баварии» Гвинн забыла надеть шорты на игру против «Нюрнберга»

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Немецкая футболистка «Баварии» Джулия Гвинн забыла надеть шорты перед выходом на поле в матче десятого тура женской Бундеслиги против «Нюрнберга».

Матч состоялся 17 декабря. Футболистка должна была выйти на замену во втором тайме. Перед выходом на поле девушка слушала последние указания от тренера команды и поняла, что под ее тренировочной экипировкой нет шорт. 24-летняя защитница побежала в раздевалку и появилась на поле на 62-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 1:1. После десяти матчей «Бавария» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 24 очка. Лидирует «Вольфсбург» с 25 очками.

Гвинн выступает за команду с 2019 года. Девушка прошла молодежные школы «Фрайбурга» и «Баварии».

Основная мужская команда «Баварии» после 16 матчей бундеслиги, набрав 38 очков, идет на втором месте. Лидирует «Байер» под руководством испанца Хаби Алонсо. Его команда опережает мюнхенцев на четыре очка. Тройку замыкает «Штутгарт», набравший 34 очка.

Ранее сообщалось, что тренер «Наполи» возвращался домой с выездного матча на такси.

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