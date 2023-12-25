В «Локомотиве» опубликовали видео с Дзюбой после его выходки

Пресс-служба «Локомотива» в Telegram-канале выложила видео с голами нападающего Артема Дзюбы в ворота его бывших команд под песню болельщиков «Зенита», которую форвард исполнил ранее.

«Идеальное отношение к бывшим выглядит так», — подписали видео в «Локомотиве».

Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита». В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Он также известен по выступлениям за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Нападающий вместе с Александром Кержаковым является лучшим бомбардиром сборной России.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее в «Зените» одной фразой оценили песню Дзюбы о клубе из Санкт-Петербурга.