Футболист «Зенита» едва не пострадал во время взрыва в доме

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Денис Адамов и его семья едва не пострадали во время взрыва в доме в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жилье футболиста находилось рядом с эпицентром взрыва: в квартире выбило двери и окна. Инцидент произошел 24 декабря в многоэтажном доме на улице Трубачева. Сильнее всего были повреждены две квартиры на пятом и шестом этажах — теперь там нет балконов.

В результате происшествия в квартире Адамова выбило дверь и окна. В момент взрыва сам вратарь был дома со своей семьей — к счастью, они не пострадали. Оставаться в квартире было невозможно, поэтому спортсмену вместе с родными пришлось отправиться на ночевку к одному из сотрудников футбольного клуба «Сочи».

По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа — все квартиры дома оснащены индивидуальными газовыми котлами.

25-летний Адамов провел за «Зенит» в текущем сезоне шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил два мяча. «Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара».

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