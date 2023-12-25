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В «Локомотиве» оценили песню фанатов «Зенита» в исполнении Дзюбы

В «Локомотиве» с иронией отреагировали на песню игрока команды Дзюбы про «Зенит»

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на видео, на котором футболист команды Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о петербургском «Зените» группы «Ленинград».

В официальном Telegram-канале «железнодорожников» опубликовали фотографию форварда клуба Сергея Пиняева с табличкой дизлайка в руках. «Старайтесь лучше подбирать песни», — подписано фото.

Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи лет. Вместе с клубом он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. За это время он дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После первой части сезона чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. Красно-зеленые в гостях сыграют с московским «Динамо».

Ранее в «Зените» одной фразой оценили песню Дзюбы о клубе из Санкт-Петербурга.

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