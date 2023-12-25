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Смолов назвал подписчика «нищетой» в ответ на оскорбление в соцсетях

Форвард Смолов вступил в перепалку с фанатом в соцсетях и назвал его «нищетой»

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smolovfedor_10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист московского «Динамо» Федор Смолов вступил в перепалку с подписчиком в комментариях под одной из своих фотографий в соцсетях.

33-летний нападающий назвал подписчика «нищетой», после того как интернет-пользователь оскорбил игрока.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне Смолов провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Динамо» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Динамо» сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее иностранный тренер клуба РПЛ признался, что обожает Достоевского.

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