В «Зените» одной фразой оценили песню Дзюбы о клубе из Санкт-Петербурга

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировал на видео, на котором футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о петербургском клубе группы «Ленинград».

«Наш пацан!» — сказал Медведев.

Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи лет. Вместе с клубом он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. За это время он дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

После первой части сезона чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. Красно-зеленые в гостях сыграют с московским «Динамо».

Ранее Губерниев заступился за Дзюбу.