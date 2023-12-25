Дзюба спел песню фанатов «Зенита»

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба выложил в Instsgram видео с вечеринки, где спел фанатскую песню «Ленинграда» про петербургский «Зенит».

Также на вечеринке присутствовал бывший главный тренер ЦСКА и казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи лет. Вместе с клубом он четыре раза выигрывал чемпионат России и дважды Кубок страны. За это время он дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

После первой части сезона чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. Красно-зеленые в гостях сыграют с московским «Динамо».

Ранее россиянин попал в топ-3 вратарей группового этапа Лиги Европы.