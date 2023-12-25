Российский тренер сомневается, что Вендел вернется в «Зенит»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников выразил неуверенность в том, что футболист петербургского «Зенита» Вендел вернется в расположение клуба с берегов Невы, передает «Спорт-Экспресс».

«У бразильцев по жизни самба и карнавал в голове. А вот когда деньги закончатся, они начнут вспоминать РПЛ. Пока у Вендела в мыслях пляж, океан. Зачем ему сейчас Россия?» — сказал Овчинников.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее ветеран «Зенита» призвал не удерживать насильно бразильского игрока.