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Российского бойца закидали бутылками после поединка на турнире в Москве

Бойца Мохнаткина закидали бутылками после поражения от Одилова на ACA 168

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АСА ММА

Российского бойца Михаила Мохнаткина закидали бутылками после боя с Фаридуном Одиловым из Таджикистана на турнире АСА 168 в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Мохнаткин досрочно проиграл Одилову. После завершения поединка зрители выбросили несколько бутылок в сторону россиянина и его секундантов.

До этого боя 33-летний Мохнаткин одержал победу над Олегом Оленичевым на турнире ACA 158 в июне 2023 года. В его активе 15 побед, пять поражений и две ничьи.

31-летний Одилов в августе 2023 года на турнире ACA 161 победил Вагнера Прадо. На его счету 17 побед, два поражения и две ничьи.

В соглавном событии турнира АСА 168 подерутся Артем Резников и Али Багов. Они сойдутся в рамках Гран-при в легком весе. В главном событии вечера встретятся Альберт Туменов и Устармагомед Гаджидаудов.

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