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Российские теннисисты выиграли Мировую лигу

Команда Медведева, Рублева и Андреевой выиграла выставочный теннисный турнир

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Телеграм-канал «Даниил Медведев»

Команда «Орлы», в состав которой входили российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева, а также американка Софья Кенин, победила на выставочном турнире World Tennis League в Абу‑Даби.

В финале «Орлы» оказались сильнее соперников из команды «Коршуны» (28:26). В ее составе выступали: Стефанос Циципас (Греция), Григор Димитров (Болгария), Ллойд Джордж Харрис (ЮАР), Паула Бадоса (Испания) и Арина Соболенко (Белоруссия).

В первом матче Андреева и Медведев в паре проиграли Циципасу и Бадосе — 6:7 (5:7).

Во второй встрече Андреева в паре с Кенин победили Соболенко и Бадосу (7:5). Они вырвали победу, уступая по ходу матча со счетом 2:5.

В третьем матче Медведев и Рублев в паре оказались сильнее Харриса и Димитрова — 6:3.

В завершающих встречах Кенин победила Соболенко (6:4), а Рублев проиграл Димитрову (3:6).

Также в Мировой теннисной лиге принимали участие команды «Соколы» (Сумит Нагал, Тейлор Фритц, Елена Рыбакина, Сорана Кырстя) и «Ястребы» (Каспер Рууд, Хуберт Хуркач, Ига Свентек, Каролин Гарсия).

Ранее призвали не пускать украинскую теннисистку Костюк на международные турниры.

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