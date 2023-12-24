Рудковская: за рубежом все смотрели чемпионат России и кусали локти

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявила, что фигурное катание в России держит уровень. Своим мнением она поделилась с Metaratings.ru.

«Очень рада и счастлива, что несмотря на то, что у нас забрали все международные старты, фигурное катание в России не просто существует, а держит мировой уровень. Знаю, что за рубежом все смотрели чемпионат России и кусали локти, потому что девушки показали катание серьезного уровня», – заявила продюсер.

По итогам женского одиночного турнира на чемпионате России в Челябинске победу одержала Аделия Петросян, набравшая 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

В соревнованиях у мужчин-одиночников победителем стал Евгений Семененко. В танцах чемпионами были признаны Александра Степанова и Иван Букин. В турнире спортивных пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионат страны завершился 24 декабря церемонией награждения и показательными выступлениями.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана».