Слуцкому предрекли трудности в Китае

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegram-канале выразил мнение, что тренеру Леониду Слуцкому будет трудно работать в Китае.

«Китай — необычный рынок, футбол. Если у нас тренеры работают в среднем меньше двух сезонов, то там, предположу, все еще жестче.

Слуцкому будет очень трудно. Тут сложно даже оценить эту командировку — получится или нет, потому что все абсолютно непредсказуемо. Точно совершенно одно — никто не будет давать большого кредита доверия и ждать, чтобы тренер реализовал свои творческие задумки. Не будет результата — найдут следующего», — написал Ловчев.

19 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». По его информации, вместе с 52-летним специалистом в китайскую Суперлигу отправится Олег Яровинский и Василий Березуцкий. До конца декабря они вылетят в Китай, чтобы принять дела.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Ранее Ловчев объяснил, почему Слуцкий не хочет работать в России.