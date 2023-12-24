«Зенит» назвали бразильской колонией

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что петербургский клуб должен больше доверять российским молодым футболистам. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Зенит» должен проснуться в 2024 году и начать давать шанс молодым российским футболистам. Иначе получается, что «Зенит» — бразильская колония, я устал от этого! Мне это безумно не нравится, желаю клубу избавиться от них», — сказал специалист.

В составе сине-бело-голубых выступают бразильцы: Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес и Ду Кейрос.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака всего на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1.

Ранее «Локомотив» отдал в аренду российского футболиста.