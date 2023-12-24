40-летний Ковальчук забросил первую шайбу за «Спартак» в КХЛ

Московский «Спартак» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который стал первым за красно-белых для Ильи Ковальчука после возвращения в клуб.

Игра прошла на арене «Лужники» в Москве и завершилась со счетом 5:2. В составе победителей, помимо Ковальчука, голами отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин, Андрей Локтионов и Егор Филин. В составе китайского клуба шайбы забросили Джек Родевальд и Цзян Фу.

Ковальчук вышел на лед во втором звене команды, вместе с Максимом Цыплаковым и Андреем Локтионовым. Во втором периоде 40-летний нападающий допустил результативную ошибку. После его потери шайбы «Куньлунь» впервые отличился в матче, играя в меньшинстве. В концовке встречи Ковальчук забросил шайбу в пустые ворота.

Ковальчук не выступал в последние два года, но решил возобновить карьеру, чтобы помочь «Спартаку», воспитанником которого является. При этом нападающий не выступал за взрослую команду красно-белых на высшем уровне в России, в юном возрасте отправившись в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в выбравшую его под первым номером на драфте «Атланту Трэшерз».

В 2021 году в составе омского «Авангарда» Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. В Национальной хоккейной лиге Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси Девилз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс».

Ранее в «Спартаке» рассказали о форме Ковальчука.