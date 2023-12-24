Валиева исполнила показательный номер под песню из «Слова пацана»

Фигуристка Камила Валиева исполнила в показательных выступлениях после чемпионата России в Челябинске номер под саундтрек из сериала «Слово пацана».

24 декабря спортсменка откатала номер под песню «Пыяла», которую на татарском языке исполняет группа АИГЕЛ.

На чемпионате станы Валиева стала третьей. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу на турнире одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место у Софьи Муравьевой (ученица Евгения Плющенко). После короткой программы Валиева была лидером, опережая Петросян почти на три балла.

В сезоне-2023/24 Валиева стала первой на этапе Гран-при России в Москве.

В 2021 году Валиева стала победительницей чемпионата России. После в ее крови было обнаружено запрещенное вещество. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило аннулировать результат фигуристки на первенстве страны. Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире.

Ранее Валиева назвала имя своего кумира.