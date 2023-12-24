Боец ММА рассказал, что получил перелом на турнире Naiza FC 56

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис рассказал о полученных травмах после турнира Naiza FC 56, который прошел в Алма-Ате (Казахстан). Его слова передает Legalbet.

«Не планировал нокаут, по идее, готовился на три раунда. Просто часто отрабатываем этот удар. Если честно сказать — хотел тоже ярко проявить себя против такого бойца.

Повреждение? Все нормально. Гипс поставили — что-то левую руку сломал… Рентген снял — кость сломалась, говорят. В Актобе надо ехать — операцию, по ходу, сделать небольшую. Большой палец сломался, надо спицы поставить, по ходу», — сказал Идрис.

21 декабря Идрис в первом раунде в соглавном поединке турнира в Казахстане нокаутировал Эрикссона Ферейру. На турнире в Алматы казах должен был драться с бразильцем Марсеу Пасином, а затем с замененным его Риксоном Зенидимом.

Идрис по-прежнему является не побежденным бойцом. На его счету девять боев при отсутствии поражений.

Ранее стало известно состояние здоровья попавшего в рехаб Емельяненко.