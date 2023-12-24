Большунов выиграл 12-ю гонку подряд

24 декабря в Кирово-Чепецке состоялся 4-й этап мужского скиатлона в рамках Кубка России по лыжам. Победителем соревнований стал многократный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он финишировал с результатом 1 час 13 минут и 13,1 секунды.

Серебряная медаль досталась Илье Семикову (+4,9 секунды). Бронзовая медаль у Савелия Коростелева (+7,7 секунды).

Пятый этап пройдет в поселке Мирный (Казань) с 11 по 14 января 2024 года.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон 2021/22. С тех пор не выступает на международных турнирах.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено.

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