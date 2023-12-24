Стало известно, когда состоится дебют Ковальчука за «Спартак»

Форвард московского «Спартака» Илья Ковальчук сыграет в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Матч между командами состоится 24 декабря в Москве.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря. Тогда красно-белые обыграли своего соперника со счетом 8:7 в овертайме.

Красно-белые, набрав 60 очков, занимают второе место в Западной конференции. Лидером остается «Динамо», у которого на два очка больше.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее сообщалось, что самолет с хоккеистами «Сочи» совершил вынужденную посадку.