Стали известны подробности ДТП, в котором разбился боксер Родионов

Погибший в ДТП боксер Альберт Родионов ехал домой с похорон матери и в темноте не увидел отбойник. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу Дмитрий Шиповский. Он отметил, что Родионов был светлым человеком и сильным спортсменом.

«Он похоронил маму, ехал домой. Специально не мог [врезаться в отбойник], все-таки есть дочка и жена. Специально бы он так не сделал, знаю его очень хорошо. Там просто темно очень было, я думаю, просто не увидел отбойник. Мы знакомы, дружили, тренировались вместе у одного тренера. Он был очень хорошим, воспитанным парнем. Всегда улыбчивый. Просто очень светлый, воспитанный парень и очень талантливый спортсмен. Был очень сильный спортсмен — все-таки выиграл три первенства России и два первенства Европы. Он был физически очень крепкий, с хорошим ударом и чувством дистанции, очень трудолюбивый и талантливый. Это была его сильная сторона», — сказал он.

23 декабря генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила в своем Telegram-канале, что Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. У 25-летнего боксера остались жена и дочь. В Федерации заявили, что возьмут на себя все расходы и помогут семье Родионова.

Родионов начал заниматься боксом в девятилетнем возрасте. В 14 лет боксер попал в сборную России. Родионов является трехкратным победителем первенства России и один раз выиграл первенство Европы. Он выступал на турнирах таких промоушенов, как Hardcore Fighting.

Ранее стала известна причина смерти 14-летнего боксера в Первоуральске.