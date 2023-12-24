Тренера «Аталанты» Гасперини упрекнули в тупости из-за Миранчука

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев считает, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини проявляет тупость, не давая играть российскому полузащитнику Алексею Миранчуку. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Почему Миранчук мало играет? Тупость Гасперини. Есть человеческая история, где один человек испытывает к другому человеку неприязнь. Не могу объяснить, как Миранчук со своими качествами не выходит на игры. Причем играя 5–10 минут и делая разницу, потом сидит и ждет. В таких матчах, когда ты «не вскрываешь», дай ему 30 минут хотя бы», — сказал Корнеев.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду 12 матчей во всех турнирах, забив один мяч и оформив две результативных передачи.

Ранее российский тренер заявил, что все футболисты стремятся играть в Европе.