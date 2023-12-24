Бутырская о победе Петросян на ЧР: сложно, когда первый же прыжок на задницу приходится

Бывшая фигуристка Мария Бутырская заявила, что Аделия Петросян уверенно победила на чемпионате России, передает «Советский спорт».

«Очень сложно, когда у тебя первый прыжок на задницу приходится. Но ее из колеи это вообще не выбило. Сегодня не получилось откатать чисто, но все равно она уверенно выиграла чемпионат страны», — сказала Бутырская.

Петросян стала победительницей, набрав 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Валиева призналась, что вес давит на нее.