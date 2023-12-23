Украинская теннисистка призвала россиян отказаться от участия в Олимпиаде

Украинская теннисистка Леся Цуренко считает, что российские спортсмены должны отказаться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом она заявила Sportowe Fakty.

«Наши страны не должны выступать на одних и тех же Олимпийских играх.

Надеюсь, что в контексте Игр россияне будут настоящими патриотами и откажутся выступать под нейтральным флагом. Не хочу видеть их на Олимпиаде, поэтому скрестила пальцы за этот сценарий. Если они так любят свою страну, то должны пожертвовать собой и отказаться от поездки на Олимпиаду», — сказала Цуренко.

Ранее украинские теннисисты просто отказывались от рукопожатий с представителями России в очных встречах, а также изначально выходить на корт против них.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году.

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее российская гимнастка выразила сомнение, что у нее будет право выбирать, ехать ли на ОИ.