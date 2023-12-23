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Тарасова считает обидной для Валиевой победу Петросян на чемпионате России

Тарасова о победе Петросян: обидно для Валиевой, но это честно

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в следующем году Камила Валиева будет кататься легче.

«Валиева тяжело каталась. Но это сегодня, а завтра она будет это делать легче. Конечно, ее так любят люди… Если она в этом году, в таком тяжелом для нее году, когда она оформилась, делает это, то на следующий год она будет делать это блестяще.

Было понятно, что выиграет Петросян, поздравляем. И очень хорошо, что Соня Муравьева поднялась на второе место. Это честно. Это обидно для Валиевой, но это честно», — сказала Тарасова во время трансляции соревнований.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

Валиева была единственной участницей на чемпионате России из тех, кто выступал на Олимпийских игр в Пекине. Александра Трусова и Анна Щербакова пропустили турнир.

Ранее Валиева назвала имя своего кумира.

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