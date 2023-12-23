Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Валиева назвала имя своего кумира

Валиева призналась, что Туктамышева является для нее примером

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о разговоре с Елизаветой Туктамышевой на чемпионате России несколько лет назад. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«В короткой программе все было хорошо, настолько насколько это возможно сейчас. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, нужно не унывать и делать выводы, работать дальше. Для меня пример — это Елизавета Туктамышева. Помню на прошлом турнире в Челябинске мне было 13-14 лет и она говорит, что это мой 12-й или 13-й чемпионат России. А мне столько лет практически! Так что это цель», — сказала Валиева.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери ТутберидзеАделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми. В прошлом году она стала бронзовым призером чемпионата России, проиграв только Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.

Ранее Валиева призналась, что вес давит на нее.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами