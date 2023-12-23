Валиева назвала имя своего кумира

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о разговоре с Елизаветой Туктамышевой на чемпионате России несколько лет назад. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«В короткой программе все было хорошо, настолько насколько это возможно сейчас. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, нужно не унывать и делать выводы, работать дальше. Для меня пример — это Елизавета Туктамышева. Помню на прошлом турнире в Челябинске мне было 13-14 лет и она говорит, что это мой 12-й или 13-й чемпионат России. А мне столько лет практически! Так что это цель», — сказала Валиева.

Валиева стала третьей на чемпионате России. Фигуристка в произвольной программе упала с четверного тулупа. Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе — Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьева (ученица Евгения Плющенко).

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми. В прошлом году она стала бронзовым призером чемпионата России, проиграв только Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.

Ранее Валиева призналась, что вес давит на нее.