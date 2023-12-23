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Ученица Тутберидзе несколько раз упала во время произвольной программы на ЧР

Ученица Тутберидзе Хромых четыре раза упала во время произвольной программы на ЧР

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Александр Вильф/РИА Новости

Во время исполнения своей произвольной программы на чемпионате России в Челябинске Майя Хромых четырежды упала на лед. Подопечная Этери Тутберидзе занимает текущее последнее место.

Сначала фигуристка упала с тройного лутца. Следом за ним она упала с тройного флипа. Хромых отлично приземлила два следующих прыжка. Однако во второй половине она упала еще два раза. За свое произвольное выступление ученица Тутберидзе получила 95,90 балла, набрав в общей сложности 164,30 балла.

После своего неудачного выступления девушка отказалась от общения с прессой.

Хромых начала заниматься фигурным катанием в 2009 году в возрасте 3 лет у тренера Анны Болдиной в спортивной школе «Спутник». В феврале 2018 года девушка перешла в группу Этери Тутберидзе.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил атлетов из России и Белоруссии от соревнований. С тех пор они сосредоточены на внутренних турнирах. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее российский фигурист рассказал о мотивации от Роналду.

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