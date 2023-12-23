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В «Реале» отреагировали на новость об интересе к футболисту «Зенита»

В пресс-службе «Реала» заявили, что ничего не знают об интересе к Ренану

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В пресс-службе мадридского «Реала» ответили на вопрос «Чемпионата» об интересе испанского клуба к бразильскому футболисту петербургского «Зенита» Роберту Ренану.

«Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», — заявили в пресс-службе.

Об интересе к защитнику российского клуба ранее сообщало издание AS.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями.

Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Сообщалось, что футболист может вернуться в «Коринтианс» этой зимой. Помимо этого СМИ утверждали об интересе к футболисту со стороны английского «Вест Хэма».

Ранее «Локомотив» отдал в аренду российского футболиста.

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