Боец UFC объяснил, почему выходит на бои под Надежду Кадышеву

Молдавский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Спивак рассказал в комментарии «Спорт-Экспрессу», почему выходит на бои под песню Надежды Кадышевой «Широка река».

«Очень нравится эта песня! Менять не собираюсь. Выбрал спокойную песню, чтобы хладнокровно настроиться на бой. Мне не нужны какие-то яркие эмоции. Наоборот — нужно успокоиться, и я стараюсь расслабиться, чтобы все получилось», — заявил спортсмен.

3 сентября Сергей Спивак проиграл французу Сирилю Гану на турнире UFC Fight Night 226 в Париже. Бой Гана и Спивака возглавил турнир. Французский боец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде боя.

На счету 28-летнего Спивака 20 поединков, в четырех из которых он проиграл. Представитель Молдавии дебютировал в UFC 4 мая 2019 года на турнире UFC Fight Night 151.

Ранее боец UFC раскритиковал форму актеров сериала «Слово пацана».