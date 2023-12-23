«Локомотив» отдал в аренду российского футболиста

Футболист московского «Локомотива» Константин Марадишвили перешел в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Договор аренды 23‑летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

Полузащитник в нынешнем сезоне провел за «Локомотив» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Хавбек перешел в «Локомотив» из московского ЦСКА в 2021 году. Transfermarkt оценивает стоимость Марадишвили в €1,2 млн.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Пари НН» заработал 24 балла и расположился на девятой строчке.

РПЛ отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. Красно-зеленые в гостях сыграют с московским «Динамо», а нижегородский клуб на своем поле сразится с воронежским «Факелом».

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