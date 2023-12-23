Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Знаменитая фигуристка рассказала о прогрессе Дикиджи

Экс-фигуристка Леонова: Дикиджи стал намного лучше после выступления в Гран-при

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитая российская фигуристка Алена Леонова, 13 раз подряд участвовавшая в чемпионате России и выигравшая две серебряные медали в женском катании, в комментарии для «Газеты.Ru» оценила прогресс Владислава Дикиджи, отметив, что он сильно прибавил по ходу текущего сезона в сравнении с тем, как выступал на этапах Гран-при России.

«Безусловно здорово, когда появляются такие мальчики, а тем более он достаточно харизматичный и интересный, за ним интересно наблюдать. Хочу отметить, что по сравнению с этапами Гран-при, программы стали намного лучше. Видно, что работа ведется. И самое интересное, что это только начало», — отметила Леонова.

Владислав Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Ранее Елизавета Туктамышева показала фото джакузи из своего номера.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами