Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа дата, когда Абаскаль будет отправлен в отставку

Экс-футболист Деменко: Абаскаль уйдет в отставку, это решенный вопрос

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что после назначения португальца Томаша Амарала спортивным директором испанский главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет отправлен в отставку после окончания сезона.

«Абаскаль и так уже в опасном положении. В чемпионате России на сегодняшний день отрыв от лидера – восемь очков. «Краснодар» и «Зенит» в борьбе, и у них есть ресурсы. Имею в виду особенно «Зенит». И с таким положением «Спартак» ничего не добьется. И даже если Абаскаль сможет побороться за второе-третье место, что это сейчас дает? Практически ничего. Мы уже прекрасно понимаем, что Абаскаль дорабатывает до конца сезона, а уже на следующий от португальского спортивного директора придет новый тренер. У меня только такие мысли. Другого варианта здесь не существует», — уверен Деменко.

32-летний Амарал выиграл конкуренцию за должность спортивного директора «Спартака» у экс-спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Хавьера Рибалты. Ранее специалист работал в должности скаута в португальской «Бенфике» из Лиссабона. Последний матч в текущем сезоне красно-белые проведут 25 мая против «Оренбурга».

Ранее футболист итальянского клуба назвал лучшего игрока РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами