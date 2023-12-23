Названа дата, когда Абаскаль будет отправлен в отставку

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что после назначения португальца Томаша Амарала спортивным директором испанский главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет отправлен в отставку после окончания сезона.

«Абаскаль и так уже в опасном положении. В чемпионате России на сегодняшний день отрыв от лидера – восемь очков. «Краснодар» и «Зенит» в борьбе, и у них есть ресурсы. Имею в виду особенно «Зенит». И с таким положением «Спартак» ничего не добьется. И даже если Абаскаль сможет побороться за второе-третье место, что это сейчас дает? Практически ничего. Мы уже прекрасно понимаем, что Абаскаль дорабатывает до конца сезона, а уже на следующий от португальского спортивного директора придет новый тренер. У меня только такие мысли. Другого варианта здесь не существует», — уверен Деменко.

32-летний Амарал выиграл конкуренцию за должность спортивного директора «Спартака» у экс-спортивного директора санкт-петербургского «Зенита» Хавьера Рибалты. Ранее специалист работал в должности скаута в португальской «Бенфике» из Лиссабона. Последний матч в текущем сезоне красно-белые проведут 25 мая против «Оренбурга».

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