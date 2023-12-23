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Бывшая фигуристка рассказала, за кого болела в противостоянии Семененко и Дикиджи

Экс-фигуристка Леонова: очень хотелось, чтобы Дикиджи стал чемпионом

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитая в прошлом российская фигуристка Алена Леонова, являющаяся двукратным серебряным призером чемпионатов России, в комментарии для «Газеты.Ru» оценила итоги мужского турнира чемпионата страны, отметив закономерность победы Евгения Семененко и посочувствовав Владиславу Дикиджи.

«Жалею, что до сих пор еще не посмотрела в записи прокат Гуменника, очень хочу это сделать. Но видела прокаты и Димы Алиева, и Жени Семененко и Владислава Дикиджи. Конечно очень хотелось, чтобы он остался лидером соревнований, но вот эта помарка, досадная абсолютно, из-за которой он будет кусать локти, стоила ему золотой медали. Ну а Женя Семененко подтвердил свой уровень, став чемпионом России в очередной раз», — сказала Леонова.

Владислав Дикиджи лидировал после короткой программы, но из-за обидной ошибки в произвольной занял второе место, пропустив вперед отстававшего конкурента. Для Евгения Семененко это золото чемпионата России стало вторым. Впервые в национальном чемпионате страны он первенствовал в прошлом сезоне – 2022/23.

Ранее были названы фаворитки чемпионата России по фигурному катанию в произвольной программе женщин.

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