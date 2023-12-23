Элиаш о «Вашингтоне»: они больше не будут играть с Овечкиным как с топ-игроком

Бывший хоккеист «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Hokej.cz.

«Овечкину сейчас 38 лет. Он привык забивать один гол за другим, но сезон он начал не идеально, однако у него все еще есть шанс побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам.

Александр теряет в скорости, и ему придется корректировать свою игру, поэтому вся команда должна измениться. Они больше не будут играть с ним как с топ-игроком, они попытаются найти ему немного другую роль, чтобы он мог выступать на второстепенных ролях. Это трудное решение, особенно для тренера-новичка, который работает здесь первый год», — заявил Элиаш.

В ночь на 22 декабря Овечкин отметился голом в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне форвард вышел на лед в 30 матчах и набрал всего 20 очков — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее Овечкину предрекли 14-матчевую голевую серию.