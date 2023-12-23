В футбольном клубе «Оболонь» заявили, что информация о полученных командой повестках из Украинского территориального центра комплектования (ТЦК) не соответствует действительности. Текст заявления приводит пресс-служба клуба.

«Информация о вручении повесток игрокам ФК «Оболонь» не соответствует действительности. Распространившаяся в публичной плоскости информация о том, что в ФК «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК, не соответствует действительности.

Cообщаем о том, что на данный момент ни одному из игроков команды не поcтупали повеcтки. Ведь вcе военнообязанные работники клуба cоблюдают Законы Украины. ФК «Оболонь» cоблюдает требования законодательcтва и, cоглаcно поcтановлению, проиcходит cверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервиcтов.

ФК «Оболонь» Киев cоглаcно поcтановлению от 27 января 2023 года получил cтатуc критичеcки важного предприятия для функционирования экономики. Cоответcтвенно футболиcты клуба, военнообязанные, получили бронь на период мобилизации.

ФК «Оболонь» публично просит не манипулировать информацией работниками медиа. Подобные недостоверные заявления должны нести за собой ответственность», — говорится в заявлении.

В чемпионате Украины «Оболонь» занимает 13 место, имея в активе 14 очков.

15 ноября появилась информация о том, что украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик внесен в список уклонистов. Также в список внесены Анатолий Трубин, выступающий за португальскую «Бенфику», Илья Забарный из английского «Борнмута» и футболисты испанской «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Всего в списке находятся 304 спортсмена, которые должны были вернуться на Украину после сборов или соревнований, но не сделали этого.

Ранее бывший владелец «Челси» Абрамович проиграл суд по отмене санкций.