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Экс-футболист «Монако» оценил попадание Головина в символическую сборную Лиги 1

Экс-футболист Нимани: Головин заслуженно попал в символическую сборную Лиги 1

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Panoramic/Global Look Press

Бывший игрок «Монако» Фредерик Нимани заявил, что россиянин Александр Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга французской Лиги 1, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Головин заслуженно попал в символическую сборную первого круга Лиги 1, единственный из «Монако». Он заметно прибавил. Если будет прогрессировать, то может попасть в сборную по итогам сезона», — сказал Нимани.

«Монако» после 17 туров набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет семь баллов. Головин провел в текущем чемпионате 15 матчей, забив пять мячей.

Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Полузащитник перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в английский «Эвертон» был продан Никола Влашич.

Ранее экс-голкипер ЦСКА ответил на вопрос о главном минусе Головина.

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