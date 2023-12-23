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Футболистам из чемпионата Украины стали приходить повестки в армию

«СТРАНА.ua»: украинским футболистам стали приходить повестки в армию

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РИА Новости

Украинский территориальный центр комплектования (ТЦК) прислал групповую повестку для 25 футболистов, которые выступают в киевской «Оболони», передает «СТРАНА.ua» со ссылкой на журналиста Михаила Спиваковского.

В чемпионате Украины «Оболонь» 13 место, имея в активе 14 очков. На первом месте идет «Кривбасс», имеющий в активе 34 очка. На втором месте располагается «Днепр-1», отстающий от «Кривбасса» по дополнительным показателям. Замыкает тройку сильнейших «Полесье», набрав 32 очка.

15 ноября появилась информация о том, что футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик внесен в список уклонистов.

Также в список внесены Анатолий Трубин, выступающий за португальскую «Бенфику», Илья Забарный из английского «Борнмута» и футболисты испанской «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Всего в списке находятся 304 спортсмена, которые должны были вернуться на Украину после сборов или соревнований, но не сделали этого.

Ранее фанаты «Челси» высмеяли украинского футболиста.

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