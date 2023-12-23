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Рой Джонс назвал сумму, за которую он готов подраться с Емельяненко

Боксер Рой Джонс готов подраться с Емельяненко за $10 млн

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Maxim Shemetov/Reuters

Боксер Рой Джонс-младший заявил, что готов выйти на бой против Федора Емельяненко за большие деньги, передает «Спорт-Экспресс».

«Если есть большие деньги, то возможно. Если нет больших денег — то не имеет смысла. Большие деньги это сколько? $10 млн», — сказал Джонс.

5 февраля этого года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

1 апреля 2023 года Джонс уступил американцу Энтони Петтису. В сентябре 2015 года Джонс получил российское гражданство.

Ранее Александр Поветкин рассказал, за кого будет болеть в возможном поединке между Емельяненко и Джонсом.

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